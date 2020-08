VIDEO – Sassuolo-Udinese 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Sassuolo-Udinese, match della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



CHIUSURA IN SALITA – Sassuolo-Udinese 0-1 nella trentottesima giornata di Serie A. Il Sassuolo viene sconfitto ancora in casa, come contro il Milan, ma completa comunque un ottimo campionato e, per effetto del contemporaneo KO del Verona, è ottavo e sarà testa di serie in Coppa Italia. L’Udinese si prende i tre punti in avvio di ripresa: al 53′ fuga di Kevin Lasagna sulla destra e cross basso che Stefano Okaka trasforma nello 0-1. Il punteggio non cambia più, anche perché il portiere ospite Juan Musso si esibisce in una serie di parate impressionanti: la migliore quando tocca sulla traversa un tiro a botta sicura di Domenico Berardi. Nel finale occasione per il giovane Giacomo Raspadori, contrastato efficacemente al momento del tiro che termina sul fondo. Per l’Udinese finale in crescendo: ha vinto tre delle ultime quattro giornate e termina tredicesima, a pari punti con il Cagliari. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.