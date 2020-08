VIDEO – Lecce-Parma 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

Lecce-Parma, match della trentottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 3-4. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Via del Mare.



RETROCESSIONE AMARA – Lecce-Parma 3-4 nella trentottesima giornata di Serie A. Il Lecce torna in Serie B ad appena un anno di distanza, anche se comunque la vittoria del Genoa avrebbe reso inutile qualsiasi risultato. I guai dei salentini cominciano però quando al Ferraris è ancora 0-0: all’11’ tiro di Hernani sul palo e Fabio Lucioni infila la sua porta. Passano tredici minuti e il Parma colpisce ancora, con un contropiede avviato e concluso da Gianluca Caprari che di destro raddoppia. In chiusura di primo tempo sussulto dei padroni di casa: al 40′ Antonin Barak accorcia di testa, al 45′ su corner Biagio Meccariello colpisce come il compagno e pareggia. È solo un’illusione per il Lecce, che oltre al passivo pesante del Verona torna sotto al 52′ quando Andreas Cornelius batte di nuovo la pessima retroguardia di casa. C’è pure il quarto gol del Parma, al 66′ con Roberto Inglese che tocca un cross da sinistra e spiazza Gabriel. Accorcia ancora Gianluca Lapadula, al 68′ ribadendo in rete un palo colpito da Yevhen Shakhov, ma non basta. Con ottantacinque gol il Lecce chiude, di gran lunga, con la peggior difesa del campionato (e dei primi cinque tornei d’Europa): impossibile salvarsi così. Di seguito il video con la sintesi di Lecce-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.