VIDEO – Eriksen, il ritorno ad Appiano Gentile e l’abbraccio dell’Inter

Eriksen, come annunciato nel pomeriggio, è tornato ad Appiano Gentile (vedi articolo). L’Inter mostra in un video alcuni momenti della visita del danese al centro sportivo.

IL RITORNO TANTO ATTESO – L’Inter ha riaccolto Christian Eriksen, con grande affetto. Il centrocampista danese è tornato, dopo oltre due mesi, ad Appiano Gentile e l’ha fatto per la prima volta a seguito del malore in Danimarca-Finlandia del 12 giugno. Ad accoglierlo la squadra al completo, compresa dirigenza e staff tecnico. Per lui un primo assaggio del mondo Inter, dopo tutto quanto successo. Ma anche la possibilità di conoscere di persona Simone Inzaghi e gli altri volti nuovi. Come annunciato, il centrocampista proseguirà il suo programma di recupero. Di seguito il video del ritorno di Eriksen al Suning Training Centre, pubblicato dall’account YouTube ufficiale del club.