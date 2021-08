Nandez, ancora distanza Inter e Cagliari. Pinamonti? Empoli fiducioso

Oltre alla trattativa Lukaku, in casa Inter si guarda anche ad altre questioni. Per Nandez, rimane ancora la distanza con il Cagliari. Mentre, su Pinamonti l’Empoli è ad un passo

MANCA INTESA − L’Inter, al momento, è la squadra italiana più attiva sul mercato. Tra l’operazione Romelu Lukaku-Chelsea e le trattative in merito all’esterno destro (Nahitan Nandez ed Hector Bellerin), i nerazzurri stanno vivendo delle ore piuttosto frenetiche. Per quanto riguarda il centrocampista uruguaiano, come riportato ormai da diversi giorni, è lui la priorità per la fascia destra. I contatti con il Cagliari sono sempre frequenti, con il giocatore che è rientrato in Sardegna nella giornata di ieri, intercettato anche dalla stessa redazione di Inter-News.it in aeroporto (vedi dichiarazioni). Tra il club campione d’Italia e i sardi manca ancora l’intesa sulla cifra del prestito. La matassa potrebbe essere risolta dopo la fine della questione Lukaku.

PUNTA IN USCITA − Il belga non è il solo attaccante che potrebbe lasciare l’Inter, poiché anche Andrea Pinamonti è sul punto di partire. Sul giocatore classe 1999 c’è forte l’Empoli, con il presidente Fabrizio Corsi in sede nerazzurra questa mattina (vedi dichiarazioni). Come riporta Fabrizio Romano di “Sky Sport”, tra i due club manca ancora l’accordo sull’ingaggio, in quanto l’attaccante ha uno stipendio annuo pari a due milioni di euro. Nonostante l’interesse per il giocatore di altri club italiani, l’Empoli è fiduciosa a chiudere la trattativa.