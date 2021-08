Primavera, il calendario dell’Inter Under-19 di Chivu: si inizia il 28 agosto

Primavera, adesso si inizia a fare sul serio. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario del Campionato Primavera 1 per la stagione 2021/22. L’Inter-Under di Cristian Chivu inizierà in casa il 28 agosto 2021 e terminerà in trasferta il 14 maggio 2022. Di seguito il calendario delle partite dell’Inter Under-19 di Chivu

1ª GIORNATA – 18ª GIORNATA (andata 28.08.21 – ritorno 29.01.22)

INTER-Atalanta

2ª GIORNATA – 19ª GIORNATA (andata 11.09.21 – ritorno 05.02.22)

INTER-Fiorentina

3ª GIORNATA – 20ª GIORNATA (andata 18.09.21 – ritorno 12.02.22)

Bologna-INTER

4ª GIORNATA – 21ª GIORNATA (andata 25.09.21 – ritorno 14.02.22)

INTER-Juventus

5ª GIORNATA – 22ª GIORNATA (andata 16.10.21 – ritorno 19.02.22)

Empoli-INTER

6ª GIORNATA – 23ª GIORNATA (andata 23.10.21 – ritorno 26.02.22)

INTER-Hellas Verona

7ª GIORNATA – 24ª GIORNATA (andata 30.10.21 – ritorno 05.03.22)

Cagliari-INTER

8ª GIORNATA – 25ª GIORNATA (andata 06.11.20 – ritorno 09.03.22)

INTER-Roma

9ª GIORNATA – 26ª GIORNATA (andata 20.11.21 – ritorno 12.03.22)

Sassuolo-INTER

10ª GIORNATA – 27ª GIORNATA (andata 27.11.21 – ritorno 19.03.22)

INTER-Pescara

11ª GIORNATA – 28ª GIORNATA (andata 04.12.21 – ritorno 02.04.22)

Napoli-INTER

12ª GIORNATA – 29ª GIORNATA (andata 11.12.21 – ritorno 09.04.22)

INTER-Genoa

13ª GIORNATA – 30ª GIORNATA (andata 18.12.22 – ritorno 16.04.22)

Lecce-INTER

14ª GIORNATA – 31ª GIORNATA (andata 22.12.21 – ritorno 23.04.22)

INTER-Torino

15ª GIORNATA – 32ª GIORNATA (andata 08.01.22 – ritorno 30.04.22)

SPAL-INTER

16ª GIORNATA – 33ª GIORNATA (andata 15.01.22 – ritorno 07.05.22)

Milan-INTER

17ª GIORNATA – 34ª GIORNATA (andata 22.01.22 – ritorno 14.05.22)

INTER-Sampdoria