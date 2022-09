VIDEO – Empoli-Roma 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Roma, posticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Carlo Castellani.



IL RISCATTO SCACCIACRISI – Empoli-Roma 1-2 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Dopo due pesanti sconfitte, quelle contro Udinese e Ludogorets, la Roma torna in carreggiata evitando la crisi. Lo fa passando di misura in casa dell’Empoli, che chiude la partita con grande nervosismo. Sblocca il match Paulo Dybala al 17′, con un bel sinistro che non lascia scampo a Guglielmo Vicario (uno dei protagonisti della partita), dopo che in precedenza Tammy Abraham aveva colpito il palo. I padroni di casa però non si arrendono e pareggiano al 43′: cross da destra, Martin Satriano non ci arriva ma dietro di lui è Filippo Bandinelli a segnare di testa. A venti minuti dalla fine Satriano prova a superare Rui Patricio, ci riesce ma la palla va fuori di un soffio. Dal possibile 2-1 all’1-2 in un’azione, al 71′ cross di Dybala e sul secondo palo Abraham col piatto destro riporta avanti la Roma. Poi protesta molto l’Empoli, per una sbracciata in area di Bryan Cristante su Satriano che arbitro e VAR ignorano. Il direttore di gara Livio Marinelli non ha dubbi invece al 77′, quando Roger Ibanez è affrontato da Liberato Cacace sulla linea. Ci vuole un po’ per confermare il rigore dovendo valutare la posizione, poi però Lorenzo Pellegrini lo stampa sulla traversa. Risposta immediata dell’Empoli, con palo di Jean-Daniel Akpa Akpro subito dopo espulso per un intervento a gamba tesa su Chris Smalling. La Roma regge fino al 98′ e porta a casa i tre punti, con sofferenza.

Video con gli highlights di Empoli-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.