Lautaro Martinez una certezza per l’Inter, ma serve continuità anche in Europa – TS

Lautaro Martinez è l’assoluta certezza dell’Inter. L’argentino ultimamente si sta meritando grandi elogi per le prestazioni mostrate in campo, il migliore dei suoi per distacco. Secondo Tuttosport, però, ora serve un guizzo anche in UEFA Champions League.

ALTRO PASSO – Per Simone Inzaghi è insostituibile, in campo ultimamente è il migliore in campo e la crescita è evidente: sì, stiamo parlando di Lautaro Martinez. Partita dopo partita il centravanti argentino ha continuato a meritarsi gli applausi di tutti, a suon di prestazioni più che lodevoli. Nonostante l’argentino sia andato in rete solo tre volte nelle sette presenze stagionali, le prestazioni di livello non sono passate in secondo piano. Nell’ultima partita contro il Torino è stato per distacco tra i migliori e nel derby è stato l’ultimo dei suoi a “mollare”. Ha ormai raggiunto una maturità importante, ma adesso serve un ulteriore passo avanti anche in UEFA Champions League, una delle competizioni più importanti. La partita contro il Viktoria Plzen oggi potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per lui sotto questo punto di vista.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna