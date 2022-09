Inter, andamento dei prestiti: magia Sensi, si sblocca (anche) Esposito

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno arriva il primo gol di Sensi col Monza, e anche di Esposito con l’Anderlecht.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend di prime volte per alcuni prestiti di proprietà Inter in giro per l’Italia e per l’Europa. In Serie A arriva il primo gol di Stefano Sensi con la maglia del Monza. L’ex 12 nerazzurro trova il vantaggio lombardo a Lecce, calciando magistralmente una punizione dai venti metri. Una rete a suo modo importante, che permette al Monza di trovare il primo punto in campionato. E innesta fiducia nelle gambe del centrocampista, che in quest’esperienza deve ritrovarsi. All’estero arriva gloria anche per Sebastiano Esposito. L’attaccante subentra al 55′ di Westerlo-Anderlecht e trova l’unico gol degli ospiti, il suo primo in Belgio. Rimanendo nell’Europa settentrionale, si rivede Zinho Vanheusden. Il difensore ex Genoa trova la prima convocazione con l’AZ Alkmaar, rimanendo in panchina nel pareggio (1-1) contro il Twente. Beffa infine per Valentino Lazaro che, a San Siro proprio contro l’Inter, esce dal campo pochi secondi dopo il gol-vittoria di Marcelo Brozovic. Si segnala poi un cartellino rosso per Facundo Colidio nell’1-1 tra Tigre e Huracan.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Udinese 1-3: titolare, sostituito all’81’

STEFANO SENSI (C) – Lecce-Monza 1-1: titolare, sostituito all’88’, 1 gol, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Atalanta-Cremonese 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

VALENTINO LAZARO (C) – Inter-Torino 1-0: titolare, sostituito al 90′

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Roma 1-2: titolare, 90′ in campo

LORENZO PIROLA (D) – Juventus-Salernitana 2-2: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Lens-Troyes 1-0: in panchina, subentra all’82’

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Go Ahead Eagles 2-3: titolare, 90′ in campo, 3 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Go Ahead Eagles 2-3: titolare, sostituito al 74′, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Twente 1-1: in panchina

SAMUELE MULATTIERI (A) – Cittadella-Frosinone 1-0: titolare, sostituito al 72′

FRANCO CARBONI (D) – Benevento-Cagliari 0-2: in panchina, subentra al 63′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Pisa-Reggina 0-1: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Como-Südtirol 0-2: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Cosenza-Bari 0-1: in panchina, subentra al 77′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Westerlo-Anderlecht 2-1: in panchina, subentra al 55′, 1 gol

DARIAN MALES (C) – Basilea-Grasshoppers 5-1: titolare, sostituito al 58′, 1 ammonizione

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Huracan 1-1: titolare, sostituito al 58′, 1 espulsione