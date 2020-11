VIDEO – Cruz super guida l’Inter al successo, doppietta e 1-3 a Torino

Julio Ricardo Cruz Juventus-Inter

Sono passati 17 anni dal 23 novembre 2003. Quel giorno l’Inter guidata da Alberto Zaccheroni – vinse per 3 a 1 contro la Juventus. MVP del match Julio Ricardo Cruz, il quale oggi ha ricordato il successo

IMPRESA AL DELLE ALPI – Sedici anni fa l’Inter batteva 1-3 la Juventus nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2003-2004. La squadra di Alberto Zaccheroni va in casa della capolista senza mezza squadra, ma c’è Julio Ricardo Cruz ed è la scelta vincente. Al 12′ l’argentino batte una magnifica punizione dal limite e mette il pallone all’angolino, dove Gianluigi Buffon non può mai arrivare. L’Inter gioca una partita eroica, chiudendo tutti i varchi e lottando su ogni pallone con una rabbia agonistica forse data anche dalla voglia di riscattare l’1-5 di Champions League subito dall’Arsenal pochi giorni prima. Proprio Cruz è il protagonista assoluto della serata al Delle Alpi, con il raddoppio al 68′ dopo un tiro di Javier Zanetti respinto da Buffon. Al 77′ l’apoteosi: Obafemi Martins, favorito da un erroraccio di Nicola Legrottaglie, firma lo 0-3 e festeggia con le solite capriole. Al 90′ segna Paolo Montero, ma non interessa a nessuno: l’Inter interrompe un lunghissimo digiuno sul campo dei bianconeri, e per Cruz non sono né i primi né gli ultimi gol alla Juventus. Di seguito il video di Juventus-Inter dall’account YouTube “michool82”.