VIDEO – Coppa UEFA, avvio perfetto dell’Inter: 0-3 in casa del Guingamp

Djorkaeff Zamorano Inter-Roma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 10 settembre 1996. Contro il Guingamp, ai 32esimi di finale, inizia la Coppa UEFA 1996/97 vincendo tre reti a zero. Ecco il video con gli highlights della partita.

NUMERO PERFETTO – Il 10 settembre 1996 l’Inter inizia il percorso che la porterà a disputare la finale di Coppa UEFA a fine stagione. Ai trentaduesimi di finale gli avversari sono i francesi del Guingamp. La gara è dominata dai colori nerazzurri sin dall’inizio, e al 24′ passano in vantaggio con Maurizio Ganz. L’attaccante raccoglie e lascia scorrere un lancio dalle retrovie di Paul Ince, e conclude la fuga verso la porta insaccando sotto le game del portiere. Per il raddoppio bisogna attendere la ripresa, quando Ivan Zamorano si fa atterrare in area dal portiere in uscita. Sul dischetto va Youri Djorkaeff, che trova il raddoppio (71′). E a cinque minuti dalla fine arriva gloria anche per Ciriaco Sforza, prelevato in estate dal Bayern Monaco. Tre giorni dopo il gol che vale la vittoria a Udine, lo svizzero piazza lo 0-3 finale al Guingamp con un’altra botta da fuori. Al ritorno l’1-1 regala il passaggio del turno ai nerazzurri. Ecco il gol della goleada al Guingamp: