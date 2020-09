Marchetti: “Inter, ecco perché Kolarov e Vidal ma non Kumbulla e Tonali”

Luca Marchetti

L’Inter ha preso Kolarov e sta per prendere Vidal, ma ha mollato la presa su Tonali (da stasera ufficiale al Milan) e sembra aver fatto altrettanto con Kumbulla del Verona. Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, spiega il motivo.

PRIMA VENDERE – “Dove ti giri senti sempre lo stesso refrain. Pazienza e cessioni. Non si compra se non si vende. Non compriamo perché possiamo strappare condizioni migliori o – meglio – non ci sono ancora le condizioni giuste. Ecco perché l’Inter si è concentrata su Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal (invece che Marash Kumbulla e Sandro Tonali): non solo per l’esperienza ma anche per i costi (decisamente più bassi) ed ecco perché sempre l’Inter prima di sferrare l’attacco a chiunque altro deve vendere. Bisogna avere pazienza su Vidal (prima legge) e aspettare le cessioni per altri acquisti (seconda legge del mercato). Sia per ragioni di numeri in rosa sia per numeri in bilancio. Quindi i pretendenti dei giocatori nerazzurri si devono fare avanti. E devono anche sbrigarsi, visto che l’Inter ha anche in canna il colpo Matteo Darmian (prenotato da mesi) e deve risolvere con il Genoa la questione Andrea Pinamonti. Ecco perché non vuole caricarsi ulteriormente di problemi. Se si vende si compra, altrimenti Radja Nainggolan e Ivan Perisic fanno parte del progetto”.

