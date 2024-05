Frosinone-Inter, Inzaghi si porta solo un piccolo dubbio. L’idea

L’Inter giocherà domani sera contro il Frosinone al Benito Stirpe ed è partita oggi pomeriggio da Milano per arrivare a destinazione. Simone Inzaghi si porta solo un piccolo dubbio sulla formazione.

CONFERME – Per Frosinone–Inter 10/11 di formazione sono fatti. Simone Inzaghi ha le idee chiare per il terzultimo match di campionato e vuole continuare sulla scia di ciò che si è già visto con il Sassuolo. Non per quanto riguarda la sconfitta ovviamente, ma per le scelte di campo. Verrà dato spazio a chi ha giocato meno, infatti sono favoriti per partire dal primo minuto Marko Arnautovic in attacco e Yann Aurel Bisseck in difesa.

DUBBIO – L’unico dubbio del tecnico piacentino riguarda, come sempre, la fascia destra. Denzel Dumfries o Matteo Darmian? L’olandese viene dalla pessima, veramente pessima, prestazione fornita con il Sassuolo al Mapei Stadium. L’errore sul gol subito poi la clamorosa occasione mancata davanti alla porta gli sono valsi una bocciatura netta. L’Inter a Frosinone secondo le ultime indiscrezioni giocherà con Darmian, che nell’ultima partita è rimasto per 90 minuti in panchina. Gli è successo pochissime volte in questa stagione, perché in campionato ha addirittura 31 presenze. Ciò porta a pensare che domani tornerà tra i titolari, sostituendo così il compagno olandese. Il dubbio verrà comunque sciolto solo poco prima della gara.