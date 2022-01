VIDEO – Atalanta-Venezia 2-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Atalanta-Venezia, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



AVANTI COL DUBBIO – Atalanta-Venezia 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. L’Atalanta (prossimo avversario dell’Inter) con un gol per tempo va ai quarti, dove affronterà la vincente di Napoli-Fiorentina in programma oggi alle 18. Basta spingere un po’ ai bergamaschi per superare il Venezia, ma al 12′ al termine di un’azione insistita sull’assist di Remo Freuler il controllo di Luis Fernando Muriel è abbastanza sospetto. Da un’inquadratura in particolare sembra più braccio che spalla, ma il VAR non richiama l’arbitro. Comunque pregevole il dribbling e appoggio in rete del colombiano, al terzo gol da inizio 2022 (quanti nella prima parte di stagione). Prima dell’intervallo un colpo di testa di Teun Koopmeiners prende la parte alta della traversa. Legno per l’Atalanta anche nella ripresa, di Giuseppe Pezzella col destro da dentro l’area del Venezia. Poi rischia tantissimo Juan Musso, che sbaglia un retropassaggio e deve salvare su Thomas Henry che sembrava pronto a fare 1-1. Passato lo spavento i bergamaschi la chiudono all’88’, contropiede su scivolone di David Schnegg, Joakim Maehle entra in area e scambia con Mario Pasalic che gli rende un pallone solo da spingere in rete. Anche il danese era andato a segno contro l’Udinese.

Video con gli highlights di Atalanta-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.