Sorrentino: «Inter, successo giusto. L’umiltà dei nerazzurri alla fine paga»

Sorrentino era ospite negli studi di Canale 5 nel post Inter-Juventus di Supercoppa Italiana. Per l’ex portiere, vittoria meritata guardando i numeri, poi un elogio all’umiltà dei nerazzurri.

NUMERI − Per Stefano Sorrentino è meritata la vittoria dei nerazzurri: «Successo giusto dell’Inter, ha tenuto più possesso, ha tirato di più, i numeri ci dicono questo. La differenza in campo e della panchina è stata decisiva. La Juventus nonostante gli infortuni ha fatto bene, ma l’Inter di oggi mi è sembrata superiore».

UMILTÀ − Sorrentino elogia il percorso della squadra di Simone Inzaghi: «Inter a fari spenti in estate, partita da sfavorita. Strano per una squadra campione uscente, però l’umiltà dei nerazzurri è stata ottima, alla fine paga. Sia i giocatori sia Inzaghi. Vincere la Supercoppa Italiana non è un caso. L’Inter è stata indirizzata da un grande allenatore come Antonio Conte ma il merito bisogna darlo anche a Inzaghi e alla società che stanno facendo benissimo».