VIDEO – Atalanta-Cagliari 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Cagliari, anticipo mattutino della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IL GRANDE COLPO – Atalanta-Cagliari 1-2 nell’anticipo mattutino della ventiquattresima giornata di Serie A. Il Cagliari fa l’impresa della domenica e, pur con una squadra molto rimaneggiata, trionfa a Bergamo uscendo dalla zona retrocessione. Oltre a Joao Pedro squalificato e Keita Baldé Diao in Coppa d’Africa si fa male pure Leonardo Pavoletti: Walter Mazzarri di fatto si presenta senza attaccanti. Nonostante ciò regge bene il primo tempo e passa al 50′, con cross di Dalbert Henrique a pescare sul secondo palo Gaston Pereiro per controllo e gol di destro. C’è un lungo check per un possibile tocco di mano, ma alla fine lo 0-1 diventa realtà. Appena si riprende a giocare la difesa dell’Atalanta sbanda, Pereiro ne approfitta e Juan Musso lo stende: rosso diretto, Cagliari con l’uomo in più. Come con la Fiorentina però i sardi subiscono l’1-1 in superiorità numerica, al 64′ ben liberato il rientrante Duvan Zapata in area, Alessio Cragno si oppone e di testa José Luis Palomino segna. Dura quattro minuti la speranza bergamasca, poi ancora Pereiro su contropiede orchestrato dall’ex Raoul Bellanova arriva pronto all’appuntamento con la doppietta. L’uruguayano incrocia col sinistro un cross dalla destra, fissando il definitivo 1-2. Risultato che non cambia più, con l’Atalanta che perde Zapata per una ricaduta muscolare. Ora Gian Piero Gasperinirischia i primi quattro posti. Mentre il Cagliari va a +1 sul Venezia, che però ha una partita in meno.

