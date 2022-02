Napoli-Inter si presenta esattamente come Inter-Milan ma con la Roma in mezzo

Napoli-Inter diventa automaticamente la partita più importante nel calendario dell’Inter, almeno per quanto riguarda la Serie A. Archiviato il Derby di Milano, proprio in virtù del risultato negativo rimediato, il prossimo scontro diretto diventa fondamentale per il prosieguo della stagione nerazzurra in Italia. E occhio alla “distrazione” Roma

JOLLY SPRECATO – L’Inter in questo girone di ritorno in Serie A non doveva perdere una partita. E l’ha persa. Il Derby di Milano era la partita da non fallire per nessuna ragione. Non vincerla OK ma perderla mai. Un jolly, perché permette ancora di essere in testa, ma sprecato malamente. Ormai non è più il caso di pensarci e bisogna guardare avanti. Avanti c’è il Napoli, che in realtà è dietro… in classifica. Proprio come il Milan. Esattamente con il Milan. Il Napoli, con 52 punti in ventiquattro partite, è seconda in Serie A a -1 dall’Inter capolista. Prima sì ma con ventitré partite giocate. In attesa di capire cosa ne sarà di Bologna-Inter, Napoli-Inter si presenta esattamente come Inter-Milan: attenzione massima. Si torna alla prima frase dell’articolo ma cambiando il tempo verbale.

BASTA SCHERZI – L’Inter in questo girone di ritorno in Serie A non dovrà perdere una partita. Napoli-Inter, appunto. Mantenere il +1 (+2 per gli scontri diretti a favore, quindi potenzialmente +5) sul Napoli di Luciano Spalletti è il minimo dopo aver perso contro il Milan. Ciò potrebbe portare il Milan virtualmente primo, a +1 (potenzialmente -2 ma con gli scontri diretti a sfavore…), ma poco importa. L’Inter di Simone Inzaghi adesso deve ragionare una partita per volta, con o asterisco o meno. E Napoli-Inter, rispetto a Inter-Milan, ha un’ulteriore difficoltà: non arriva dopo la sosta internazionale, bensì dopo Inter-Roma di Coppa Italia (martedì 8 febbraio, ndr). Non sono ammesse distrazioni, né nella prima né – soprattutto – nella seconda partita in arrivo. Si parte dal presupposto di non perderla, poi ben venga qualsiasi risultato positivo…