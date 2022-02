Perisic, buone notizie per l’Inter dopo la sostituzione richiesta nel Derby di Milano

Perisic ha fatto tremare Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri dopo il cambio richiesto in Inter-Milan ma l’allarme è subito rientrato. L’esterno sinistro croato può considerarsi già a disposizione in vista del prossimo impegno in calendario

ALLARME RIENTRATO – Ad Appiano Gentile arrivano buone notizie da Ivan Perisic, uscito al 70′ in Inter-Milan dopo aver chiesto immediatamente il cambio. Per il croato nessun infortunio muscolare e quindi nessuno stop, bensì normali crampi da affaticamento. A riportarlo è Matteo Barzaghi di Sky Sport, in collegamento proprio dal centro sportivo nerazzurro a seguito della squadra di Simone Inzaghi (vedi aggiornamento). Confermate, quindi, le sensazioni positive ipotizzate già dalla mattinata. Il fastidio percepito nel corso del Derby di Milano non costringerà Perisic a saltare il quarto di Coppa Italia contro la Roma, in programma martedì sera a Milano. La scelta ovviamente sarà di Inzaghi, che potrebbe optare per qualche rotazione infrasettimanale, ma Perisic sarà regolarmente a disposizione.