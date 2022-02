Vlahovic in gol alla prima con la Juventus: battuto un Verona arrendevole

La Juventus vince il posticipo di Serie A contro il Verona. Allegri schiera dal 1′ i due nuovi acquisti e sono subito decisivi: apre Vlahovic, chiude Zakaria per il 2-0 finale. Hellas rinunciatario e mai realmente in partita.

I GOL DEI NUOVI – La Juventus sfrutta i nuovi acquisti di gennaio e si prende tre punti per andare al quarto posto a +2 sull’Atalanta, che però ha una partita da recuperare. Contro il Verona c’è l’esordio di Dusan Vlahovic, il colpo più caro del mercato chiuso lunedì. Ci mette tredici minuti a superare l’inguardabile difesa dell’Hellas: su lancio di Paulo Dybala parte in solitaria, scavalca l’incerto Lorenzo Montipò in pallonetto e il gioco è fatto. Vlahovic potrebbe anche raddoppiare già nel primo tempo, ma su cross da sinistra manda a lato. Il Verona, con Giovanni Simeone squalificato, non si rende mai pericoloso. Resta ipoteticamente in partita fino al 61′, poi Alvaro Morata si inventa un assist perfetto sulla destra per Denis Zakaria, difesa tagliata fuori e l’altro volto nuovo si presenta solo davanti a Montipò battendolo a incrociare. È il definitivo 2-0, la Juventus prosegue la risalita in classifica.