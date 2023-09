VIDEO – Udinese-Frosinone 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Udinese-Frosinone, anticipo della terza giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata all’Udinese Arena di Udine.



NON SI SBLOCCA – Udinese-Frosinone 0-0 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Le emozioni principali a Udine le dà il… VAR. In avvio sfiora il vantaggio il Frosinone, con tiro-cross di Abdou Harroui e deviazione ravvicinata di Matias Soulé sul palo. Al 27′ sarebbe rigore per il Frosinone, per fallo di Joao Ferreira su Francesco Gelli, ma un fuorigioco precedente di Luca Mazzitelli annulla tutto. Il VAR interviene anche al primo minuto della ripresa, per un contrasto fra Ilario Monterisi e Lorenzo Lucca. Per l’arbitro stavolta è rigore per l’Udinese, il VAR gli fa notare che il primo fallo è dell’attaccante e inverte la decisione. Al 50′ cross dal fondo di Florian Thauvin e clamoroso autogol goffissimo di Simone Romagnoli. Anche qui VAR determinante: il pallone era completamente uscito al momento del gol, il Frosinone si salva di nuovo. Sfiora anche il vantaggio poi la formazione ospite, con Marco Silvestri prodigioso su Harroui e Christian Kabasele che mura la ribattuta di Walid Cheddira.

Video con gli highlights di Udinese-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.