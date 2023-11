VIDEO – Salernitana-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Napoli, anticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



CON L’AIUTINO – Salernitana-Napoli 0-2 nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Anche grazie a un errore arbitrale piuttosto evidente il Napoli si prende il derby campano. Il vantaggio arriva al 13′, con Stanislav Lobotka che serve sul centro-destra Giacomo Raspadori per la battuta potente a battere Guillermo Ochoa. Il problema grosso è che a inizio azione c’è Mathias Olivera in netto fuorigioco, peraltro davanti all’assistente, e non viene segnalato. Perché non interviene il VAR? Perché la Salernitana recupera palla per un attimo, giocandola e perdendola, impedendo così la review. Ma l’assistente avrebbe dovuto vederlo eccome. Trovato il vantaggio i campioni in carica gestiscono la situazione, con un palo scheggiato da Matteo Politano a inizio ripresa. Il punteggio resta in bilico fino all’82’, poi recupero corretto di Olivera a centrocampo, palla a Eljif Elmas che entra in area da sinistra e col destro piazza sul palo lontano. È il gol della tranquillità per gli azzurri.

Video con gli highlights di Salernitana-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Salernitana.