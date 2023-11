Gasperini: «Fatto più dell’Inter, ma accettiamo il risultato!»

Gasperini dopo la partita persa dall’Atalanta in casa contro l’Inter, intervistato attraverso i canali ufficiali del club bergamasco ha commentato la partita.

CONTRO L’INTER – Gian Piero Gasperini ha parlato così dopo la sconfitta con l’Inter: «Considerata la partita, i numeri e le occasioni, sicuramente abbiamo fatto qualcosa in più. Però dobbiamo accettare il risultato se la prestazione è questa contro una squadra forte come l’Inter. Terminata la partita c’è un po’ di delusione per non aver raccolto niente, ma questa sconfitta ci darà una spinta. Oggi un po’ di episodi potevano andare un po’ meglio. Dopo l’1-2 abbiamo spinto tanto, non era facile mettere così in difficoltà l’Inter».