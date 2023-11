Marsiglia, torna Correa ma non si vince! Obiettivo Inter ancora lontano

Correa torna a disposizione di Gennaro Gattuso, ma il Marsiglia prosegue in un momento sicuramente negativo. Dopo la sconfitta con il Nizza arriva anche il pareggio con il Lille 0-0. Inutile anche il ritorno di Joaquin Correa dopo l’infortunio. L’obiettivo qualificazione in Champions League sempre più lontano (per l’Inter significherebbe diritto di riscatto per l’acquisto a titolo definitivo dell’argentino).

OBIETTIVO LONTANO – Il Marsiglia pareggia la quarta partita stagionale, in casa contro il Lille, infatti, termina 0-0 la partita giocata al Velodrome. Gennaro Gattuso ritrova Joaquin Correa dopo l’infortunio, ma questo non basta assolutamente per provare a vincere la partita. Il Marsiglia resta ancora bloccato all’ottava posizione in Ligue 1, lontanissimo dal quarto posto che significherebbe qualificazione alla prossima UEFA Champions League e, di conseguenza, il riscatto dell’attaccante argentino in prestito dall’Inter.