VIDEO – Napoli-Cagliari 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Napoli-Cagliari, anticipo della sedicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



RIECCO I TENORI – Napoli-Cagliari 2-1 nell’anticipo della sedicesima giornata di Serie A. Il Napoli dopo tre mesi torna a vincere in casa in campionato. A metà primo tempo il Cagliari sfiora il vantaggio con un gran tiro di Tommaso Augello leggermente deviato quanto basta per mandarlo fuori dallo specchio. Alla mezz’ora palo di testa di Amir Rrahmani su punizione, mentre in chiusura di primo tempo Nahitan Nandez si invola in contropiede e Alex Meret gli blocca il pallonetto. È 0-0 fino al 69′, poi cross da sinistra e incornata di Victor Osimhen che Simone Scuffet può solo mandare sul palo e in rete. Dura tre minuti il vantaggio del Napoli, poi da sinistra Zito Luvumbo pesca Leonardo Pavoletti e girata che vale il più classico dei gol dell’ex. Il Cagliari non fa nemmeno in tempo a festeggiare che al 75′ il Napoli torna avanti: in mezzo a tre Osimhen riesce a servire Khvicha Kvaratskelia per la conclusione vincente. Poco dopo gol annullato a Matteo Politano per fuorigioco di Osimhen giudicato attivo. Nel finale rossoblù vicini al pari con un colpo di testa alto di Alberto Dossena.

Video con gli highlights di Napoli-Cagliari dal canale ufficiale YouTube del Napoli.