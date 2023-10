VIDEO – Monza-Udinese 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Udinese, match della decima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.

IL NUOVO ESORDIO – Monza-Udinese 1-1 nella decima giornata di Serie A. Torna Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese e trova un pareggio che non sposta granché. Il Monza segna comunque per primo, al 29’ cross di Georgios Kyriakopoulos e sul secondo palo Andrea Colpani devia in rete. A farsi anticipare è Jordan Zemura, che prova a riscattarsi a inizio ripresa ma Michele Di Gregorio lo ferma sulla conclusione a botta sicura. Al 66’ il pareggio: palla dentro su rimessa laterale, mischia e Lorenzo Lucca gira di destro nell’area piccola. Subito a segno l’attaccante che Cioffi aveva mandato in campo pochi minuti prima. Potrebbe andare avanti l’Udinese al 74’, ma sul tiro di Sandi Lovric c’è una deviazione decisiva per impedire al pallone di finire in porta. Si fa notare anche Marco Silvestri dalla parte opposta nel finale, togliendo dall’incrocio dei pali un tiro di Patrick Ciurria. Per entrambe punto che fa muovere (solo lentamente) la classifica.

Video con gli highlights di Monza-Udinese dal canale ufficiale YouTube del Monza.