VIDEO – Monza-Roma 1-4, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Roma, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



IN SCIOLTEZZA – Monza-Roma 1-4 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Prosegue la risalita in classifica della Roma, che dall’arrivo di Daniele De Rossi ha perso solo contro l’Inter. Il protagonista principale del rilancio giallorosso col nuovo allenatore è Lorenzo Pellegrini, ancora una volta a segno dopo il cambio in panchina. Lo fa al 38′, con gioco di gambe ai sedici metri e sinistro vincente rasoterra. Il Monza, che al quarto d’ora aveva colpito un palo con Milan Djuric di testa, cade ancora al 42′ con cross di Paulo Dybala per la facile girata di Romelu Lukaku. Ripresa dove la Roma fa valere la sua maggiore qualità, con Dybala in un momento di forma strepitoso e autore del tris al 63′ con una gran punizione. A dieci minuti e mezzo dal 90′ trattenuta evidente di Warren Bondo su Dean Huijsen, rigore dato solo al VAR che Leandro Paredes trasforma all’83’. Per il Monza l’unio mezzo sorriso è quando Andrea Carboni con un super sinistro da fuori trova il gol della bandiera all’87’.

MONZA-ROMA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Monza-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.