VIDEO – Monza-Lecce 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Lecce, match della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.



IMBATTIBILITÀ TENUTA – Monza-Lecce 1-1 nella quarta giornata di Serie A. Il Lecce prosegue il suo grande inizio di stagione senza sconfitte, col secondo pareggio dopo altrettante vittorie. Cinquanta secondi e un tocco sbagliato di Alessandro Sorrentino (portiere all’esordio in Serie A) mette in difficoltà Luca Caldirola che calcia Pontus Almqvist anziché il pallone: rigore. Trasforma Nikola Krstovic al 3′, suo terzo gol consecutivo dopo quelli contro Fiorentina e Salernitana. Il Monza però riesce a reagire, pareggiando con una combinazione fra l’ex Lorenzo Colombo e Andrea Colpani che manda a segnare quest’ultimo. I tre centri dei brianzoli sono tutti dell’ex Atalanta. Il Lecce resta in dieci al 54′, quando Federico Baschirotto entra forte sul pallone ma lascia la gamba sulla tibia di Colombo: rosso diretto. Il VAR manda l’arbitro Livio Marinelli a rivedere l’episodio, con decisione confermata perché l’intervento è pericoloso. Andrea Carboni crede di aver segnato il 2-1 al 69′, quando risolve una mischia con una gran sforbiciata: anche qui VAR protagonista, annullando il gol. Questo perché, sul tiro di Dany Mota, il salvataggio sulla linea non sana la posizione di fuorigioco del difensore. Chiude in dieci anche il Monza, per il doppio giallo di Caldirola. E nel quinto minuto di recupero Roberto Gagliardini spreca schiacciando alto di testa su cross dalla destra.

Video con gli highlights di Monza-Lecce dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.