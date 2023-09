Zanetti salta prima dell’Inter? Accardi (DS Empoli): «Riflettiamo!»

Zanetti rischia fortemente l’esonero dopo il 7-0 subito a Roma dal suo Empoli. A parlarne, a meno 7 dalla trasferta contro l’Inter, il DS Accardi

RIFLESSIONI − Pietro Accardi, DS dell’Empoli, ha parlato a Dazn sul futuro di Paolo Zanetti. Tra sette giorni c’è l’Inter: «Doveroso metterci la faccia dopo una prestazione del genere, c’è molto dispiacere e rammarico per i tifosi. Il primo pensiero va a loro. Zanetti? Credo che in questo momento la responsabilità non è solo dell’allenatore, ma di tutti, me compreso, per primo. Ci prenderemo del tempo per riflettere, c’è qualcosa che non va. Ci prendiamo stasera, giusto fare delle riflessioni. Ciò non significa che Zanetti non possa essere l’allenatore».