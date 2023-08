VIDEO – Monza-Empoli 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Monza-Empoli, anticipo della seconda giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’U-Power Stadium.

RILANCIO IMMEDIATO – Monza-Empoli 2-0 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Dopo aver perso all’esordio con l’Inter il Monza si rilancia subito vincendo con lo stesso risultato. Dopo venti minuti sfiora l’eurogol Roberto Gagliardini, che calcia col destro praticamente da venti metri e colpisce una clamorosa traversa. Poco dopo l’Empoli si salva in maniera casuale, con Sebastiano Luperto a opporsi a un tiro di Andrea Colpani. Non c’è però nessuno a negare l’1-0 a quest’ultimo al 45′, quando salta un avversario e con un sinistro strepitoso la piazza al sette dal limite. Sussulto ospite in avvio di ripresa, con tiro di Francesco Caputo non trattenuto da Michele Di Gregorio e serie di rimpalli non fortunati per l’Empoli. Pochi secondi più tardi Di Gregorio nega l’1-1 all’Empoli, mandando sulla traversa una gran botta di Razvan Marin. E così al 53′ a segnare è di nuovo il Monza, sempre con Colpani di testa su cross da sinistra. Nel finale Roberto Piccoli manca il 2-1 tirando a lato solo davanti a Di Gregorio.

Video con gli highlights di Monza-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.