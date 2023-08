Lukaku ora vuole la Roma ma non… rinunciare ai soldi: la situazione – Sky

Lukaku è atteso come nuovo acquisto della Roma, ma la trattativa non è ancora arrivata alla fase finale. L’ex attaccante dell’Inter vuole tornare in Serie A, senza però rinunciare ai soldi: lo spiega Di Marzio a Sky Calcio – L’Originale.

IN DUBBIO – La Roma ha perso stasera col Verona e non è sicura di arrivare a Romelu Lukaku. Questo secondo Gianluca Di Marzio: «La situazione è che non è una trattativa facile. Ma del resto già ieri, quando Ryan Friedkin e Tiago Pinto sono partiti con un volo privato, non partivano con la sicurezza di tornare col giocatore. Partivano con la certezza di fare di tutto per poterlo prendere. Il Chelsea ha aperto al prestito solo ieri mattina e solo per i rapporti che ci sono fra i due proprietari, americani. Chiede dieci milioni di prestito, la Roma oltre cinque. Lukaku deve lasciare qualcosa sullo stipendio, prende undici netti e la Roma offre sette. Il Chelsea però non vuole mettere una parte, chiede al giocatore di rinunciare. Anche i soci di Todd Boehly dicono un’altra cosa rispetto a lui. Sono varie le cose che mettono questa trattativa difficile: rispetto alle parole diffuse oggi, dalle sensazioni che abbiamo, non c’è questa sicurezza che domani quest’operazione si possa concludere e Lukaku domani possa arrivare a Roma. C’è la volontà di chiudere, Lukaku vuole la Roma perché è la via d’uscita dal Chelsea più in fretta».