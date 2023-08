La Roma stecca ancora! Attende Lukaku ma perde col Verona

Dopo il 2-2 all’esordio contro la Salernitana la Roma prosegue il suo negativo inizio di Serie A. Il Verona vince 2-1, nonostante chiuda in dieci e con tredici minuti di recupero.

BATTUTI – La Roma ha a disposizione quasi un tempo supplementare, ma alla fine perde 2-1 col Verona. Due vittorie su due per l’Hellas, che bissa il successo di Empoli. Quattro minuti e la partita si sblocca: tiro di Filippo Terracciano mal respinto da Rui Patricio e Ondrej Duda mette dentro. Reazione ospite, con una traversa di Bryan Cristante da corner e una gran giocata di Lorenzo Pellegrini che però col destro manda a lato. La Roma attacca tanto, con un rigore tolto al VAR per un fuorigioco precedente (ma il fallo di mano dato a Martin Hongla non c’era). Si fa però incredibilmente trovare scoperta nel terzo minuto di recupero del primo tempo: Cyril Ngonge, lanciato da Duda, parte da destra e con una bella conclusione raddoppia. Ben tre cambi all’intervallo di José Mourinho, ancora squalificato. E proprio uno dei subentrati, Houssem Aouar, accorcia arrivando per primo su un pallone vagante al limite dell’area piccola dopo un contrasto fra Andrea Belotti e Lorenzo Montipò (56’). Deve soffrire il Verona, anche perché all’84’ Isak Hien stende Belotti lanciato a rete. L’arbitro dà giallo, richiamato al VAR cambia in rosso. Sulla punizione seguente Pellegrini centra la traversa e Montipò è fortunato sul rimpallo. Nel lunghissimo recupero (dieci minuti prolungati a tredici) non succede nulla, vince il Verona.