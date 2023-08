Il Milan vince con due rigori dati dal VAR: travolto il Torino

Due vittorie su due per il Milan, che regola in poco più di un tempo il Torino. A dare il successo ai rossoneri (alla fine è 4-1) sono anche due rigori dati al VAR, il primo molto discutibile.

IL SUCCESSO – Vince largamente il Milan, che batte 4-1 il Torino nel suo esordio stagionale al Meazza. Per i granata che sia una serata negativa si capisce dopo venti minuti, quando Antonio Sanabria deve uscire per infortunio. Al 33’ Ruben Loftus-Cheek va via sulla destra troppo facilmente alla difesa ospite, cross che Olivier Giroud non raccoglie ma a porta vuota c’è Christian Pulisic che segna. L’americano bissa il gol di Bologna. Dura tre minuti il primo vantaggio del Milan, perché su un tiro di controbalzo di Samuele Ricci devia Perr Schuurs e far 1-1. Primo centro col Torino del difensore accostato anche all’Inter, protagonista però di una serata da incubo. Poco dopo cross da sinistra, Giroud si abbassa e il rimpallo va sulla mano di Alessandro Buongiorno. L’arbitro Maurizio Mariani, richiamato al VAR, dà quello che ha tutta l’aria di essere un rigorino. Lo trasforma Giroud, 2-1 al 43’. E nel secondo minuto di recupero del primo tempo di fatto chiude i conti Theo Hernandez, tocco sotto su assist di Rafael Leao con la difesa del Torino ferma. Un altro rigore al VAR vale il definitivo 4-1, per un pestone di Schuurs su Rafael Leao a palla già scaricata. Dal dischetto va di nuovo Giroud, doppietta per lui e Milan che chiude sul velluto.