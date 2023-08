VIDEO – Frosinone-Atalanta 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Frosinone-Atalanta, anticipo della seconda giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Benito Stirpe.

STRISCIA INTERROTTA – Frosinone-Atalanta 2-1 nell’anticipo della seconda giornata di Serie A. Primi punti per il Frosinone, ma soprattutto Eusebio Di Francesco torna a vincere in campionato come non gli capitava addirittura dal 7 novembre 2020 (Cagliari-Sampdoria 2-0). Dopo cinque minuti palla persa da Ademola Lookman, discesa di Abdou Harroui e destro rasoterra sul palo lontano una volta entrato in area. L’ex Sassuolo bissa il gol di sabato scorso contro il Napoli. L’Atalanta non c’è e al 24′ becca anche il secondo: su un corner la palla staziona in area e Ilario Monterisi è il più lesto a mettere in rete. Lo stesso difensore, alla mezz’ora, mura Davide Zappacosta su un tiro a botta sicura. Duvan Zapata al 56′ starebbe per uscire, ma riesce a girarsi proprio su Monterisi e col destro accorcia. La palla del pari ce l’ha Giorgio Scalvini al 69′, al termine di una grande azione palla a terra, ma tira addosso a Michele Cerofolini. L’Atalanta le prova tutte nell’ultimo quarto di gara, ma non riesce a trovare l’acuto vincente. E il Frosinone dopo aver retto può festeggiare.

Video con gli highlights di Frosinone-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.