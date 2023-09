VIDEO – Juventus-Lazio 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Lazio, anticipo della quarta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL TRIS – Juventus-Lazio 3-1 nell’anticipo della quarta giornata di Serie A. La Juventus sorpassa il Milan e, in attesa del sorprendente Lecce, diventa la prima inseguitrice dell’Inter capolista. Battuta la Lazio, non certo nella sua miglior giornata e che fa un passo indietro dopo il successo di Napoli. Al 10′ apre Dusan Vlahovic, bella girata di destro su cross di Manuel Locatelli. Proteste ospiti, che chiedono che il pallone fosse uscito a inizio azione su controllo di Weston McKennie, ma il check al VAR conferma il gol. La Lazio reagisce a metà primo tempo, ma è una fiammata di soli cinque minuti. E al 26′ subisce il raddoppio, con Federico Chiesa libero di fare quello che vuole in area su tocco di Adrien Rabiot e a segno con un tiro sul primo palo. A inizio ripresa Ivan Provedel nega il tris due volte in pochi secondi proprio a Rabiot, andato a saltare di testa in area. Un guizzo di Luis Alberto porta al bel destro a giro per il 2-1 al 64′, ma è un’illusione: dopo tre minuti Vlahovic si libera di mezza difesa avversaria e trova la doppietta calciando dai sedici metri nell’angolo lontano. Nel finale la Juventus potrebbe anche allungare, con Timothy Weah a un passo dal poker. Silenzio stampa della Lazio.

Video con gli highlights di Juventus-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.