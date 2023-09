FOTO – Frattesi segna il 5-1 e l’Inter lo paragona a un supereroe

La ciliegina sulla torta del derby Inter-Milan di questa sera è arrivata in pieno recupero, con il gol del 5-1 nonché il primo in maglia nerazzurra di Davide Frattesi. Che il social media manager della società paragona a un supereroe.

DEVASTANTE – Primo gol per Davide Frattesi in maglia Inter. E di certo non banale. Perché è lui a firmare il 5-1 con cui i nerazzurri si sbarazzano in modo perentorio del Milan. Con un’esultanza, la sua, che ha portato il club a paragonarlo a un supereroe: “HULK SPACCA” le parole su Twitter, con tanto di modifica alla foto per renderlo verde proprio come il noto personaggio Marvel.

Questo il post dei nerazurri.