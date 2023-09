FOTO – Lautaro Martinez: «Serata perfetta». E Cuadrado risponde!

Con l’assist per il 3-1 e il rigore per il 4-1, Lautaro Martinez ha contribuito alla pesante vittoria per 5-1 dell’Inter sul Milan nel derby. Il capitano nerazzurro ha poi esultato attraverso i suoi social, raccogliendo anche il commento di Juan Cuadrado.

SERATA PERFETTA – Lautaro Martinez sa come si vive e come si vince un derby. Lo ha dimostrato anche stasera, fascia di capitano al braccio. Un 5-1 che l’Inter (e anche il Milan…) ricorderà sicuramente a lungo. Queste le parole del Toro sul suo profilo Instagram: “Serata perfetta, complimenti a tutti i miei compagni per la grande partita fatta. Grazie ai tifosi per il supporto di sempre“. A cui è arrivato anche il commento di Juan Cuadrado. Poche emoji, ma che spiegano bene il suo stato d’animo per la vittoria.

Questo il post in questione.