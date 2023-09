VIDEO – Inter-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Sassuolo, match della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza.



IL PRIMO STOP – Inter-Sassuolo 1-2 nella sesta giornata di Serie A. L’Inter perde l’imbattibilità stagionale ma pure la vetta della classifica in solitaria, con l’aggancio del Milan. Primo tempo piuttosto scialbo, per vedere un’occasione bisogna attendere il 33′ e un colpo di testa alto di Marcus Thuram. Parlando di tiri in porta, ci pensa il Sassuolo con un destro di Jeremy Toljan messo in corner da Yann Sommer. A venti secondi dall’inizio del recupero del primo tempo azione caparbia di Denzel Dumfries, che attende il momento giusto per superare Matias Vina e fare 1-0 di sinistro sul palo lontano. Che non sia la serata giusta per l’Inter si capisce prima ancora dell’intervallo, quando un retropassaggio di Hakan Calhanoglu manda in porta Nedim Bajrami e Sommer è provvidenziale. Campanello d’allarme non ascoltato, perché al 52′ Martin Erlic su cross di Domenico Berardi salta solissimo e manda a lato. Prime due occasioni sprecate, la terza no: Berardi serve Bajrami, botta secca sul primo palo e Sommer si fa sorprendere, 1-1 al 54′. Passano nove minuti e un gran sinistro di Berardi fissa il vantaggio del Sassuolo, suo ottavo gol all’Inter. L’ex Davide Frattesi potrebbe pareggiare, ma Andrea Consigli lo ferma. Con la reazione dell’Inter che, a conti fatti, non c’è mai.

Video con gli highlights di Inter-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.