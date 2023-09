VIDEO – Lazio-Torino 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Torino, match della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



SBLOCCATI IN CASA – Lazio-Torino 2-0 nella sesta giornata di Serie A. Per la prima volta in stagione la Lazio vince davanti al suo pubblico. Contro il Torino nel primo tempo e a inizio ripresa non succede sostanzialmente nulla. Il match si sblocca al 56′: uno-due tra Manuel Lazzari e Felipe Anderson sulla destra, cross e girata precisa di Matias Vecino a fare 1-0. Un’azione tutta fra altri due ex Inter, Raoul Bellanova e Valentino Lazaro, porta al tiro al volo alto di poco di quest’ultimo. A un quarto d’ora dal termine però la chiude la Lazio, con Felipe Anderson a servire Mattia Zaccagni sulla sinistra per il piatto destro del 2-0. Per lui è il primo gol in questo campionato. A tre minuti dal 90′ bella giocata di Gustav Isaksen, rientro e cross dal fondo per la magnifica rovesciata di Valentin Castellanos di un soffio a lato. Sarebbe stato un gol da cineteca, ma per la Lazio va bene anche così.

Video con gli highlights di Lazio-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.