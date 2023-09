VIDEO – Genoa-Roma 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Roma, posticipo della sesta giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



DIFESA IMBARAZZANTE – Genoa-Roma 4-1 nel posticipo della sesta giornata di Serie A. Che Genoa! Sensazionale poker alla Roma per la prima vittoria in casa in questo campionato, un risultato che fa molto rumore. Ci impegnano quattro minuti e venti secondi i rossoblù a colpire per la prima volta, con Albert Gudmundsson che penetra in area e in rasoterra batte Rui Patricio. La reazione ospite (illusoria) c’è, al 22’ crossa Leonardo Spinazzola per il perfetto inserimento di Bryan Cristante sul secondo palo: 1-1. È un primo tempo segnato dagli infortuni: in rapida successione Milan Badelj, Diego Llorente e Kevin Strootman lasciano il campo entro il 30’. Ma al 45’ il Genoa torna (definitivamente) in vantaggio: ancora Gudmundsson strepitoso per andare via a tre, suggerimento per Morten Thorsby che di prima appoggia a Mateo Retegui, controllo e 2-1. Azione splendida quella del Grifone per chiudere al meglio il primo tempo. La Roma ci prova, anche mettendo il tridente con Andrea Belotti per l’ammonito Gianluca Mancini all’intervallo. Si ferma però a un gol annullato a Romelu Lukaku, per fuorigioco. E nel finale arrivano i problemi, quando al 74’ su corner da sinistra Radu Dragusin fa sponda e Thorsby a centro area firma il tris. Passano sette minuti e Morten Frendrup va via nelle larghe maglie della difesa romanista, trovando sul cross basso Junior Messias a mettere dentro. Gol al debutto per l’ex Milan e festa Genoa.

Video con gli highlights di Genoa-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.