Inter, assaggio di mercato: tra possibili cessioni strategiche e rinforzi economici

L’estate 2024 si preannuncia intensa per l’Inter, impegnata a migliorare la rosa e a mantenere un equilibrio finanziario sostenibile. Dunque, cosa aspettarsi dal prossimo mercato?

STRATEGIA – L’Inter si prepara ad affrontare l’estate 2024 con un calciomercato che promette di essere cruciale per definire il futuro del club, sia sul piano sportivo che finanziario. Dopo una stagione di successi in Serie A, la dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, è determinata a rafforzare ulteriormente la rosa per competere ai massimi livelli anche in Europa. Tuttavia, la strategia di mercato sarà attentamente bilanciata tra l’acquisizione di nuovi talenti e la necessità di cedere alcuni giocatori per mantenere la sostenibilità economica del club.

Inter tra nuovi arrivati e possibili cessione

ERRORI – Simone Inzaghi ha delineato chiaramente le sue priorità per la finestra estiva, insistendo sulla necessità di trattenere i giocatori chiave come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, che sono stati fondamentali per il successo recente della squadra. Questa decisione riflette un cambiamento rispetto alle passate stagioni, durante le quali l’Inter ha visto partire diversi titolari di rilievo come Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Ivan Perisic. Inzaghi e la dirigenza vogliono evitare ulteriori partenze significative, concentrandosi invece sull’aggiunta di qualità e profondità alla rosa​.

NUOVI ARRIVATI – Per quanto riguarda gli acquisti, l’Inter ha già assicurato l’arrivo di Mehdi Taremi dal Porto e di Piotr Zielinski dal Napoli a parametro zero. Operazioni che dimostrano l’abilità della dirigenza di trovare opportunità di mercato vantaggiose. Taremi porterà esperienza e capacità realizzativa all’attacco, mentre Zielinski aggiungerà creatività e visione di gioco al centrocampo​.

OBIETTIVI – Altri obiettivi includono il portiere Bento dell’Athletico Paranaense, per il quale sono in corso trattative avanzate, e il versatile attaccante islandese Albert Gudmundsson del Genoa, indicato come prioritario da Inzaghi per la sua capacità di creare occasioni da gol e adattarsi a diverse posizioni offensive​. Si è parlato tanto anche di Alessandro Buongiorno del Torino e Yukinari Sugawara del AZ Alkmaar. Nulla di confermato al momento, dipenderà tutto dalle cessioni che avverranno.

SACRIFICABILI – Sul fronte delle cessioni, l’Inter potrebbe vendere alcuni giovani talenti come Valentin Carboni, reduce da una brillante stagione in prestito al Monza, per finanziare i nuovi acquisti. Anche Denzel Dumfries, che ha attirato l’interesse dell’Aston Villa, potrebbe essere sacrificato per ottenere un’importante somma da reinvestire​, sui 25-30 milioni. Questa strategia di mercato, che combina acquisti mirati e cessioni strategiche, è progettata per mantenere l’equilibrio finanziario del club sotto gestione Oaktree, e garantire al contempo una squadra competitiva per le prossime stagioni.