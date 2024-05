Tre promesse dell’Inter con la nazionale U21: talenti o cessioni?

Il Tournoi Maurice Revello è da sempre un palcoscenico per i giovani talenti della Nazionale U21. Tra i protagonisti, spiccano tre promesse dell’Inter: Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito.

TORNEO – Il Tournoi Maurice Revello, noto anche come il Torneo di Tolone, è da sempre un palcoscenico privilegiato per i giovani talenti del calcio mondiale. Quest’anno, tra i protagonisti convocati nella Nazionale italiana U21, spiccano tre promesse dell’Inter: Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebastiano Esposito. Questi giovani calciatori hanno tutte le carte in regola per sorprendere e lasciare il segno in questo prestigioso torneo, per far parlare di sé sempre di più.

I tre gioielli dell’Inter, futura cassa o permanenza?

INTER – Guardando al futuro, l’Inter dovrà fare delle scelte importanti riguardo a Alessandro Fontanarosa, Mattia Zanotti e Sebatiano Esposito. La loro partecipazione al Tournoi Maurice Revello potrebbe essere una nuova chance di farli notare a mister Simone Inzaghi. Seguendo l’esempio di Federico Dimarco, dopo varie esperienze in prestito, è tornato all’Inter dimostrando di essere un elemento fondamentale della rosa. Fino all’ultimo si pensava che la sua vita calcistica fosse fuori da Milano, ma suon di conferme l’italiano si è fatto amare e rispettare da tifoseria e squadra.

TALENTI O CASSA – Allo stesso tempo, il club nerazzurro potrebbe valutare l’ipotesi di cedere uno o più di questi talenti in prestito per permettere loro di accumulare esperienza in altre realtà, o addirittura considerare una cessione definitiva per fare cassa. Secondo le ultime line guida rilasciate da Oaktree sembrerebbe la seconda scelta più allettante. Questa scelta, seppur dolorosa, potrebbe rivelarsi strategica per rinforzare la squadra in altri reparti o per investire su altri giovani promettenti.

FOCUS – Andandoli ad analizzare troviamo:

Alessandro Fontanarosa, difensore centrale classe 2003 , ha già mostrato notevoli capacità difensive nelle giovanili dell’Inter e nella Primavera. Dotato di una fisicità imponente e di una buona lettura del gioco, Fontanarosa si distingue per la sua abilità nei duelli aerei e nella marcatura a uomo.

Mattia Zanotti, terzino destro classe 2003

Sebastiano Esposito è il nome più noto tra i tre. Classe 2002, questo attaccante ha già esordito in prima squadra con l'Inter, segnando anche il suo primo gol in Serie A. La sua capacità di dribbling, il fiuto del gol e la visione di gioco lo rendono un attaccante completo e moderno