Calciomercato Inter: tutte le informazioni utili prima del via ufficiale

Il calciomercato è già iniziato in largo anticipo anche se ufficialmente non è così e l’Inter non fa eccezione. Le prime operazioni sono già state chiuse e nel giro di un mese si metterà nero su bianco anche su altre trattative. Di seguito la situazione aggiornata a circa un mese dal via

MILANO – L’Inter è già al lavoro per allestire la rosa della prossima stagione. Come di consueto è importante giocare d’anticipo. Infatti, nonostante l’apertura del calciomercato estivo sia fissata per lunedì 1° luglio 2024, è già possibile depositare i contratti preliminari che – salvo nullità – diventeranno contratti di lavoro sportivo solo dalla data indicata. Il termine ultimo per tesserare i nuovi acquisti è venerdì 30 agosto, giorno di chiusura della sessione estiva di calciomercato. Questo è il range, di durata pari a circa due mesi, nel quale si muoveranno l’Inter e le altre società di Serie A per effettuare tutte le operazioni di compravendita. E qualcosa è già noto da tempo.

Calciomercato Inter: il viavai è già iniziato

CALCIOMERCATO – In questo ultimo mese, cioè fino al 30 giugno, l’Inter definirà l’accordo con il centrocampista Piotr Zielinski, in uscita dal Napoli per fine contratto. Prima del classe ’94 polacco sarà il turno dell’attaccante Mehdi Taremi, in arrivo dal Portogallo e più vicino all’annuncio. Il classe ’92 iraniano ha già salutato il Porto ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura nerazzurra in Italia. Salvo sorprese, l’Inter eserciterà anche l’opzione di rinnovo per il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, che prolungherà il suo contratto in scadenza a fine stagione. Il classe ’93 italiano è l’unico in procinto di rinnovare. Tutto qui? In entrata sì, ma occhio ai colpi.

Rinnovi in bilico: le decisioni salva-bilancio

SALUTI PREVISTI – Il periodo preparatorio all’apertura ufficiale del calciomercato estivo è utile soprattutto per fare spazio in rosa. Ed ecco che l’argomento più importante in casa Inter torna a essere quello del monte ingaggi. A differenza del portiere Di Gennaro, l’Inter non eserciterà l’opzione di rinnovo per il centrocampista olandese Davy Klaassen, che rimarrà svincolato. Stessa sorta per il pari ruolo Stefano Sensi, che saluta l’Inter dopo cinque stagioni. In scadenza il 30 giugno anche l’esterno colombiano Juan Cuadrado e l’attaccante cileno Alexis Sanchez, che al momento hanno un piede e mezzo fuori dall’Inter. Infine, il dodicesimo Emil Audero farà ritorno alla Sampdoria per fine prestito. E tutte le altre novità? Appuntamento fissato per il 1° luglio.