Bisseck tra presente e futuro: all’Inter arriva la promozione

Yann Bisseck è diventato col tempo un giocatore e parte integrante del progetto Inter sotto la guida di Simone Inzaghi. Nonostante il minutaggio a sprazzi, il tedesco ha risposto sempre presente. Arriva la promozione.

LAVORO – Yann Bisseck, con il passare delle settimane, si è preso sempre di più un pezzettino di Inter. Adesso, nonostante un cambio di proprietà, Bisseck non rientra in quei nomi da cedere pur di fare cassa inserendo quindi anche i piccoli. Arrivato nell’estate scorsa dal Aarhus GF, l’Inter ha da sempre puntato sul suo talento che nonostante gli errori iniziali, è stato bravo a non mollare e a continuare sulla strada tracciata. Nato nel novembre del 2000 a Koln, il difensore tedesco è cresciuto calcisticamente nel Colonia, la squadra della sua città. La maturità calcistica invece, l’ha affinata in Danimarca. Poi il passaggio in nerazzurro con Beppe Marotta e Piero Ausilio che l’hanno blindato a Milano dopo aver pagato la clausola rescissoria. Difensore statuario di 196 centimetri, ha mostrato al mondo la sua qualità anche durante l’Europeo u21 di cui era capitano nonostante una Germania altisonante.

Bisseck, arriva la promozione

SCELTA – Arrivato da sconosciuto tra i tifosi dell’Inter, Yann Bisseck ha saputo seguire alla lettera le indicazioni di Simone Inzaghi che si ritiene soddisfatto. Nonostante tanta concorrenza nel suo ruolo, Bisseck è riuscito a strappare ai compagni di squadra 16 partite, di cui il 24% da titolare. In queste presenze si sono visti due gol contro il Lecce e nella delicata sfida contro il Bologna. L’unico assist in Serie A invece, è stato messo a segno nell’ultima partita contro il Verona. Bisseck inoltre, ha portato a casa anche tre partite di Champions League: un obiettivo raggiunto.

PROMOZIONE – L’Inter e Simone Inzaghi, almeno fino ad oggi, non hanno preso in considerazione l’idea di dire addio a Yann Bisseck. La sua presenza a partire dal prossimo ritiro è quasi certa, con il tedesco che si concentrerà probabilmente tra la Coppa Italia e aggiungere partite alla Serie A. A queste si aggiungono anche i match di Champions League in cui l’Inter spera di andare in fondo senza dimenticare gli impegni che ci saranno al Mondiale per Club. Proprio per questo Bisseck ha la grande occasione di continuare a prendersi un nuovo pezzo di Inter in attesa della titolarità.