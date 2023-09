Inter, calo dovuto al derby? Le mosse per evitare errori del passato − TS

L’Inter scenderà in campo con la Salernitana sabato e dovrà già invertire la rotta: Inzaghi deve evitare gli errori già commessi in passato.

ERRORI − L’Inter, secondo Tuttosport, avrebbe iniziato a riscontrare i suoi problemi proprio dalla vittoria del derby contro il Milan. Il quotidiano sottolinea come la squadra nerazzurra non si possa e non si debba cullare sul risultato schiacciante che ha ottenuto. Simone Inzaghi deve evitare perciò gli errori del passato, errori che hanno portato nella prima stagione allo scudetto sfumato e la scorsa stagione alla rincorsa del posto in Champions League. Già il match con la Salernitana può essere il punto di partenza per riprendere la migliore condizione sia fisica sia mentale. Probabilmente ci sarà, tra coloro che hanno giocato sempre dal 1′, chi riposerà all’Arechi. È il caso di Bastoni, Mkhitaryan, Lautaro Martinez. Il tecnico deve puntare sulle mosse vincenti e sugli interpreti giusti per non commettere altri passi falsi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini