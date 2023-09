Salernitana-Inter, out Candreva ma un rientro. Sousa sceglie − CdS

Salernitana-Inter, match valido per la settima giornata di campionato. Sousa in crisi di risultati non avrà a disposizione l’ex Candreva

GLI AVVERSARI − È una Salernitana in crisi quella che domani andrà ad affrontare l’Inter all’Arechi. I campani non hanno mai vinto in questo campionato e ad oggi si trovano in penultima posizione a braccetto con Empoli e Udinese. Ieri confronto tra dirigenza, squadra e staff tecnico per trovare una soluzione. Intanto, Sousa è chiamato a scegliere la sua formazione. Candreva non sarà della partita, mentre dovrebbe rientrare dal primo minuto il ribelle Boulaye Dia. La probabile formazione del Corriere dello Sport.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Legowski, Bradaric; Cabral, Kastanos; Dia.