Acerbi, lo stop riaccende una necessità di mercato per l’Inter: linea tracciata!

Lo stop forzato di Francesco Acerbi induce l’Inter a riconsiderare con maggior attenzione un’intenzione sul mercato. La linea della dirigenza sembra chiara.

CATTIVE NOTIZIE – Fra le notizie di giornata – tenendo fuori l’argomento bollente legato al rinnovo di contratto di Lautaro Martinez – compare quella largamente spiacevole dello stop di Francesco Acerbi. Per il difensore dell’Inter si tratta del secondo arresto forzato, nel giro di poche settimane, causato della pubalgia che lo sta impensierendo da tempo. Se separarsi dal gruppo nerazzurro nell’ultimo mese non ha comportato particolari conseguenze – considerando lo scudetto già cucito al petto quando Acerbi ha deciso di farlo – fermarsi proprio alla vigilia del ritiro dell’Italia lo fa eccome. A questo punto l’italiano, uno dei tanti interisti a formare lo zoccolo duro della Nazionale azzurra tanto elogiato da Luciano Spalletti, dovrà dire addio alla partecipazione a Euro 2024. La sua assenza lascerà l’Italia senza senza uno dei difensori con maggior esperienza ma anche l’Inter con una (semi) necessità in più sul mercato che sta per avere inizio.

Gli acciacchi di Acerbi riaccendono un campanello nell’Inter

INTENZIONI – Prossimamente Francesco Acerbi si sottoporrà a un’operazione chirurgica, che dovrebbe permettergli di superare definitivamente il problema della pubalgia. L’Inter dovrà certamente valutare i tempi di recupero del difensore, fra i pilastri portanti del team della seconda stella. Le condizioni fisiche non particolarmente rincuoranti dell’italiano, però, fanno scattare un campanello d’allarme nella dirigenza nerazzurra. Campanello che, in verità, risuonava da un po’ di tempo in Viale della Liberazione. Non è una novità, infatti, che fra le intenzioni del gruppo manageriale di Viale della Liberazione ci sia quella di intervenire sul mercato anche per potenziale il pacchetto difensivo. Non di certo perché la difesa abbia innescato dubbi o preoccupazioni – al netto dell’infortunio di Acerbi – quanto per questioni d’anagrafe e di maggior sicurezza.

DIREZIONE – Un innesto all’Inter farebbe comodo, infatti, non solo in attacco o a centrocampo. Anche la difesa avrebbe bisogno di maggior ricambi, pensando all’età di Francesco Acerbi e del suo sostituto Stefan De Vrij (rispettivamente 36 e 32). Con lo stop del centrale italiano, ovviamente, la dirigenza nerazzurra rilancerà la necessità di intervenire sul mercato alla ricerca di un profilo adeguato. Molti nomi di difensori, già da tempo, circolano e vengono accostati all’Inter. Ma la sensazione è che la dirigenza nerazzurra non voglia investire su un profilo d’esperienza, bensì su un giovane – in totale stile Aurel Bisseck – che possa essere coltivato e impiegato con il giusto criterio. Questa direzione, però, dovrà chiaramente essere rivalutata anche in base alle condizioni di Acerbi.