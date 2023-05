VIDEO – Fiorentina-Udinese 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Udinese, match della trentacinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IN MEZZO ALLA COPPA – Fiorentina-Udinese 2-0 nella trentacinquesima giornata di Serie A. La Fiorentina vince la partita fra le due semifinali di UEFA Europa Conference League, con un risultato che se dovesse ripetere giovedì a Basilea varrebbe la qualificazione. Fa turnover Vincenzo Italiano e al 7′ prende il palo con un gran sinistro da lontano, ma sul proseguimento dell’azione sbaglia Rodrigo Becao e permette a Gaetano Castrovilli di controllare e segnare. Cristiano Biraghi al quarto d’ora il raddoppio lo sfiora, su punizione alta di poco. Altro palo al 35′, con lancio per Josip Brekalo bravo a superare Marco Silvestri ma non il legno. Un palo lo prende pure l’Udinese, a poco meno di un quarto d’ora dal termine con l’appena entrato Vivaldo Semedo di testa. Proprio al 90′ invece Giacomo Bonaventura va in dribbling e si sposta il pallone nella maniera giusta per raddoppiare. Dopo il fischio finale espulsi proprio Bonaventura e Rodrigo Becao, per reciproche scorrettezze.

Video con gli highlights di Fiorentina-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.