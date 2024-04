VIDEO – La cavalcata per la seconda stella: Roma-Inter 2-4

L’Inter alza al cielo il ventesimo Scudetto, che vale la seconda stella della sua storia. Riviviamo la cavalcata nerazzurra attraverso dieci partite: la settima è Roma-Inter (2-4) del 10 febbraio 2024.

TERZA VOLTA – La sfida di ritorno tra Roma e Inter è decisamente diversa da quella di andata. In primis perché sulla panchina dei giallorossi siede Daniele De Rossi e non più José Mourinho. E anche i nerazzurri cambiano allenatore: lo squalificato Simone Inzaghi lascia il posto al suo vice, Massimiliano Farris. E sotto il diluvio capitolino si svolge il solito copione, coi nerazzurri che vanno in vantaggio al 17′ grazie a un bel pallonetto di testa di Francesco Acerbi, sugli sviluppi di un corner. Un gol che spegne l’entusiasmo dei giallorossi? Assolutamente no, perché prima dell’intervallo la Roma prima pareggia (con Gianluca Mancini al 28′) e poi passa addirittura in vantaggio al termine di una bella ripartenza di Stephan El Shaarawy al 44′. Un uno-due che tramortisce l’Inter, che deve trovare nuove energie nel secondo tempo per tornare a Milano con dei punti.

RIMONTA BAGNATA – La sferzata all’intervallo funziona, e chi ne beneficia di più è Marcus Thuram. Che al 4′ della ripresa pareggia i conti tagliando sul primo palo su cross rasoterra di Matteo Darmian. E all’11’ favorisce il secondo autogol consecutivo (dopo quello di Gatti contro la Juventus), provando ad anticipare Angelino sul secondo palo. Rimonta completata? Niente affatto, perché pochi minuti dopo l’ex Romelu Lukaku ha l’occasione di pareggiare su un contropiede solitario. Che però Yann Sommer disinnesca con facilità imbarazzante. E di chi di contropiede (non) ferisce, della stessa situazione perisce: ripartenza letale dell’Inter in pieno recupero, con Alessandro Bastoni che arriva ad insaccare il 2-4 finale in solitaria. Rimonta completa, e segnale doppiamente di forza dopo la vittoria contro la Juventus del turno precedente.

Video highlights di Roma-Inter (2-4) del 10 febbraio 2024, dal canale YouTube del club nerazzurro