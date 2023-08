VIDEO – Bologna-Milan 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Milan, match della prima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SUCCESSO ALL’ESORDIO – Bologna-Milan 0-2 nella prima giornata di Serie A. In un campo che storicamente gli porta bene, il Milan si prende tre punti in scioltezza. E sì che il Bologna ha subito un’occasionissima: passano appena diciannove secondi e uno splendido tiro di Charalampos Lykogiannis si stampa sulla traversa. All’11’ cross da destra di Christian Pulisic, la difesa rossoblù dorme e dal fondo Tijjani Reijnders appoggia sul secondo palo per il tap-in vincente di Olivier Giroud. È invece tutto prodotto dell’attacco del Milan, senza errori avversari, lo 0-2 al 21′: gran tiro di Pulisic che bagna al meglio l’esordio in Italia. Il Bologna non c’è, Lukasz Skorupski poco dopo deve negare a Giroud la doppietta con un intervento a mano aperta. Il nuovo acquisto Dan Ndoye all’ora di gioco riesce ad andare via sulla sinistra, colpisce solo il palo. È il miglior momento dei rossoblù, che però non riescono a segnare con Michel Aebischer fermato da Mike Maignan che sull’azione seguente ferma un tacco di Stefan Posch. Nel finale Rafael Leao va via a due e incrocia sul palo.

Video con gli highlights di Bologna-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.