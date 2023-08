Pavard in arrivo, già pronto per Cagliari-Inter? Via libera in tempi brevi – CdS

Pavard è pronto per vestire la maglia dell’Inter dopo che tutto è stato definito tra la società nerazzurra e il Bayern Monaco. Secondo il Corriere dello Sport, il via libera dai tedeschi potrebbe arrivare in tempi brevi, così da essere a disposizione già per Cagliari-Inter.

IN ARRIVO – Manca solo qualche dettaglio da sistemare con il suo entourage, ma Benjamin Pavard firmerà con l’Inter un contratto quinquennale per un ingaggio da 5 milioni, che beneficerà del decreto crescita. Non è da escludere che il difensore possa sbarcare a Milano già nella giornata di oggi, o probabilmente da domani in poi. Ad ogni modo, dipende dal via libera definitivo del Bayern, che potrebbe arrivare in tempi rapidi, anche senza aver già preso il sostituto. Simone Inzaghi, quindi, potrebbe avere il francese a disposizione già in occasione di Cagliari-Inter, in programma lunedì 28 agosto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno