VIDEO – Bologna-Frosinone 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Frosinone, match della nona giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



SEMPRE PIÙ IN ALTO – Bologna-Frosinone 2-1 nella nona giornata di Serie A. Nella sfida tra rivelazioni è il Bologna a prendersi tre punti, aumentando ulteriormente la sua ottima classifica. Una serie di rimpalli al 19′ favorisce Alexis Saelemaekers, sul suo tiro c’è Lewis Ferguson pronto a correggere in rete per l’1-0. Passano tre minuti, cross da sinistra respinto da Stefano Turati al limite dell’area dove Lorenzo De Silvestri in tuffo di testa infila la porta vuota. Frosinone tramortito dall’uno-due dei felsinei, rischia anche alla mezz’ora con Turati che nega il tris a Riccardo Orsolini. I giallazzurri crescono nella ripresa, all’ora di gioco Marvin Cuni è travolto da Sam Beukema per un rigore netto che l’arbitro Daniele Doveri incredibilmente si perde in diretta. Ci vuole il VAR per evidenziare un fallo palese, dal dischetto trasforma Matias Soulé al 63′. Prova a segnare ancora Orsolini al 67′, ma il suo tiro è fuori di pochissimo. Nel terzo dei cinque minuti di recupero il Frosinone resta in dieci, doppio giallo a Luca Mazzitelli. Ma ha comunque la palla del 2-2 al 95′, con uscita rivedibile di Lukasz Skorupski e sinistro sul fondo di Riccardo Marchizza.

Video con gli highlights di Bologna-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.